Buz hokeyinde hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu

İstanbul'da kampa girecek 20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 16-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.
Kampa çağırılan sporcuların isimleri şu şekilde:
"Kayra Aydos, Furkan Duran, Eray Berat Önal, Oğulcan Heja Kızılkaya, Armağan Ali Atkın, Bedir Baran Bayazit, Bora Ertekin, Emir Ali Seçer, Kaan Bahadır, Kemal Can Aydin, Mehmet Ergene, Yakup Ceye, Ziya Efe Güçlü, Fatih Cuya, Abdullah Suat Kanat, Ata Eren Şenkaya, Batuhan Demirhan, Burhanettin Bakanoğlu, Çağan Ege Odabaş, Zafer Şerik, Enes Arda Özkan, Enes Demir, Kerem Altun, Mehmet Ayberk Karadağ, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Timur Can Turut, Muhammet Hamza Karaman, Oğulcan Pala, Alaz Yiğit Kaynar."
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 16-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.
Kampa çağırılan sporcuların isimleri şu şekilde:
"Kayra Aydos, Furkan Duran, Eray Berat Önal, Oğulcan Heja Kızılkaya, Armağan Ali Atkın, Bedir Baran Bayazit, Bora Ertekin, Emir Ali Seçer, Kaan Bahadır, Kemal Can Aydin, Mehmet Ergene, Yakup Ceye, Ziya Efe Güçlü, Fatih Cuya, Abdullah Suat Kanat, Ata Eren Şenkaya, Batuhan Demirhan, Burhanettin Bakanoğlu, Çağan Ege Odabaş, Zafer Şerik, Enes Arda Özkan, Enes Demir, Kerem Altun, Mehmet Ayberk Karadağ, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Timur Can Turut, Muhammet Hamza Karaman, Oğulcan Pala, Alaz Yiğit Kaynar."
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