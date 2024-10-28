Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın takas için uygun hale geldiği takdirde, Houston Rockets'ın aday takımlardan biri olacağı iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Rockets'ın Butler için potansiyel bir talip olarak ortaya çıktığını ve Heat ekibinin yıldız oyuncuyu takas etmeyi düşündüğü takdirde, durumu yakından takip ettiğini aktardı.



Heat için odak noktası haline gelen Butler, şu anda son yılında oyuncu opsiyonu bulunan üç yıllığı 146 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılında bulunuyor.



Önemli katkılarına rağmen Butler, MCL burkulması nedeniyle 2024 NBA playofflarını kaçırmış ve önceki sezonda maç başına 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı.



35 yaşındaki oyuncu sözleşmesinin son yılındaki opsiyonu kullanırsa, 2025-26 sezonu sonuna dek Heat'te kalacak. Opsiyonu kullanmadığı takdirde ise önümüzdeki yaz serbest oyuncu olacak.



2024-25 sezonuna iyi başlangıç yapmayan Butler, açılış maçında Orlando Magic'e karşı yalnızca 3 sayı bulurken, sonraki maçta Charlotte Hornets'a karşı 26 sayılık bir performansla toparlandı.



