"Butler, koç Brown'ın sistemine meydan okuyor" iddiası!

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Jimmy Butler'ın Philadelphia koçu Brett Brown'ın sistemine "agresifçe meydan okuduğu" iddia edildi.Butler, yakın tarihli bir maç film oturumu sırasında "saygısız" bir şekilde hareket ettiği söylendi.Brown'un Philly organizasyonundaki insanlara bu karşılıklı iletişim anıyla ilgili sorun olmadığını belirttiği açıklandı.Önceki yaz bir sözleşme uzatması imzalayan Brown, takım sahipliği ve yönetimi ile popüler bir figür olmaya devam ediyor. Kaynaklar, organizasyondda Brown ve koçluk ekibinin durumu istikrara kavuşturması için acil bir yaklaşımı olduğunu iddia etti..All-Star oyuncu Butler, bu yaz sınırsız bir ajan olacak.