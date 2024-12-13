Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, takımla olan sözleşmesini uzatmayı tercih ettiği iddia edildi.



Butler'ın Heat ile geleceği yaygın spekülasyonlara yol açmaya devam ederken, yıldız oyuncu henüz resmi olarak bir takas talebinde bulunmuş değil.



Raporlar, Butler'ın Miami'de kalıp sözleşme uzatma imzalamayı tercih etse de, Heat'in takas seçeneklerini değerlendirmesi durumunda yıldız oyuncunun Houston Rockets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors veya Phoenix Suns gibi takımlara geçme olasılığına açık olduğunu göstermişti.



Butler'ın menajeri Bernie Lee, ESPN'den Shams Charania'nın durumla ilgili haberlerinden duyduğu öfkeyi dile getirerek bu iddiaları X'te yalanlamıştı. Ancak Charania, sonraki gün ESPN'in First Take programında yaptığı açıklamada ifadelerinin arkasında kararlılıkla durdu:



"Haberciliğimin yüzde bin arkasındayım. Tamamen incelenmiş bir rapordur. Bir profesyonel olarak benim işim bu. Bunun için para alıyorum. Doğru ve eksiksiz habercilik yapmaya da devam edeceğim. Tam olarak budur. Nokta."



Charania, tecrübeli oyuncunun Heat'ten ayrılmak için resmi bir talepte bulunmadığını ise "Henüz bir takas talebinde bulunmadı." ifadeleriyle yeniden teyit etti.



"BENCE KALMAK İSTİYOR"



ESPN'den Brian Windhorst, Butler'ın doğru koşullar altında Miami'de kalma isteğine dikkat çekerek, konuya daha fazla detay ekledi:



"Anladığım kadarıyla, Jimmy Butler'ın tercihi Miami'deki kontratını uzatmak olurdu. Aslında bunu geçen yaz yapmayı umuyordu, ancak Pat Riley geçen sezonun sonunda Heat'in bunu yapmayacağını söylemişti. Ve bu konuda hala bir ilerleme kaydetmiş değiller. Bence Jimmy'nin hedefi bu. Orada kalmak istediğini düşünüyorum."



Windhorst, sözlerini "Bence tüm bunlar Butler hakkında önümüzdeki günlerde ve haftalarda duyacağınız şeylerin sadece başlangıcı." diyerek tamamladı ve yıldız oyuncuyla Heat etrafındaki anlatının henüz bitmediğini ima etti.



Heat'in 2025 serbest oyuncu döneminin öncesinde takas etmek istediği öne sürülen Butler'ın sözleşmesinde 2025-26 sezonu için 52,4 milyon dolarlık bir opsiyon bulunuyor olsa da, Heat yıldızı yeni bir sözleşme arayışında piyasayı test edebilmek için bu opsiyonu kullanmayacağını ima etmişti. Butler, Miami ile dört yıllığı 243 milyon dolarlık bir anlaşma veya başka bir takım ile üç yıllığı 171 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hak kazanacak.



