Bursaspor İnfo Yatırım evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Bursaspor İnfo Yatırım konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor İnfo Yatırım evinde farklı kazandı
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03 Şubat 2024 23:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-61

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