Bursaspor İnfo Yatırım evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-61
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-61