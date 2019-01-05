Bursaspor, devre arası transferinde direkt 11'de forma giyecek 3 oyuncu almayı planlıyor.
Forvete, kanata ve orta sahaya takviye yapacak olan Bursaspor'un radarındaki golcü Firmin Mubele.
Toulouse forması giyen 24 yaşındaki Kongolu futbolcunun 6 aylığına kiralanması bekleniyor. Oyuncu ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, Fransız kulübüyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.
Öte yandan Bursaspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda Kerim Frei transferini de noktalamak istiyor. Kerim de, yine 6 aylığına Başakşehir'den kiralanacak.
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Forvete, kanata ve orta sahaya takviye yapacak olan Bursaspor'un radarındaki golcü Firmin Mubele.
Toulouse forması giyen 24 yaşındaki Kongolu futbolcunun 6 aylığına kiralanması bekleniyor. Oyuncu ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, Fransız kulübüyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.
Öte yandan Bursaspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda Kerim Frei transferini de noktalamak istiyor. Kerim de, yine 6 aylığına Başakşehir'den kiralanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın