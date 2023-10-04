Bursa Büyükşehir Belediyespor, Peja'yı rahat geçti

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi.
Balkan Kupası'na galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ikinci maçında Perşembe günü saat 19.30'da Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet Tetovo SC ile karşılaşacak.
Bursa ekibi, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde ise CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Christos Tosoundis (Yunanistan), Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Bahov, Ahmet Samet Baltacı, Gjorgi (Caner Ergül, Semih Çelik, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)
KV Peja: Nikçi, Tara, Husaj, Erion, Bajrami, Berisha (Mujaj, Lajqi)
Setler: 25-11, 25-10, 25-20
Süre: 61 dakika (18, 19, 24)
Balkan Kupası'na galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ikinci maçında Perşembe günü saat 19.30'da Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet Tetovo SC ile karşılaşacak.
Bursa ekibi, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde ise CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Christos Tosoundis (Yunanistan), Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Bahov, Ahmet Samet Baltacı, Gjorgi (Caner Ergül, Semih Çelik, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)
KV Peja: Nikçi, Tara, Husaj, Erion, Bajrami, Berisha (Mujaj, Lajqi)
Setler: 25-11, 25-10, 25-20
Süre: 61 dakika (18, 19, 24)