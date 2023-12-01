Chicago Bulls ekibinin başka takas opsiyonlarını araştırmadan önce Zach LaVine takasına öncelik verdiği bildirildi.



NBC Sports'tan KC Johnson, Bulls'un LaVine için takas araştırmaları yaptığı süreçte kadro dinamiklerinde önemli bir değişime gideceğini ve bunun da yıldız oyuncunun takımdaki yedi yıllık görev süresinin sonu anlamına geleceğini belirtti.



Ligdeki birçok takımın 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edilmişti.



Özellikle Los Angeles Lakers ekibinin, Bulls ile yapabileceği muhtemel anlaşmalarda LaVine yerine DeMar DeRozan ve Alex Caruso'yu tercih ettiği öne sürülmüştü.



Ancak Johnson, Chicago'nun genel menajeri Arturas Karnisovas'ın farklı bir strateji izlediğini ve başka oyuncularla ilgili herhangi bir takas tartışmasına girmeden önce, LaVine'in muhtemel takası sonrası takımın nasıl gözükeceğiyle ilgili değerlendirmeler yaptığını belirtti.



Bulls, 6-14'lük derecesiyle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında yer alıyor.





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