NBA'de 11 yıl geçiren ve üç kez All-Star seçilen eski Chicago Bulls forveti Bob Love'ın 81 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.



Bulls, Love'ın kanserle uzun bir mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.



Love, takımla geçirdiği dokuz sezon boyunca ortalama 21,3 sayı ve 6,8 ribaund kaydetmişti.



1970-73 yılları arası üç sezon üst üste All-Star seçilen Love, 1971-72 sezonunda maç başına kariyerinin en iyi ortalaması olan 25,8 sayı ile oynamıştı.



Love, Bulls dışında Nets ve Seattle SuperSonics formaları da giymiş ve 789 kariyer maçında 17,6 sayı ve 5,9 ribaund ortalamaları yakaladıktan sonra, 1976-77 sezonundan sonra emekliye ayrılmıştı.



Ocak 1994'te Love, Bulls tarihinde Jerry Sloan'dan sonra numarası emekli edilen ikinci oyuncu olmuştu ve bu yılın Ocak ayında takımın düzenlediği ilk Ring of Honor sınıfının da bir parçasıydı.



