Bukayo Saka, bu sezon boş geçmiyor

Arsenal forması giyen Bukayo Saka, bu sezon çıktığı maçları boş geçmiyor.
İngiliz oyuncu, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 21 kez skora etki etti. Saka, bu süreçte, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İngiliz oyuncu, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 21 kez skora etki etti. Saka, bu süreçte, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.