Bukayo Saka, bu sezon boş geçmiyor

Arsenal forması giyen Bukayo Saka, bu sezon 21 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bukayo Saka, bu sezon boş geçmiyor
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12 Aralık 2024 18:33
Arsenal forması giyen Bukayo Saka, bu sezon çıktığı maçları boş geçmiyor.

İngiliz oyuncu, bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 21 kez skora etki etti. Saka, bu süreçte, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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