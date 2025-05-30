Milwaukee Bucks'ın eski sahibi Marc Lasry, NBA takımlarının değerlerinin artmaya devam edeceğini ancak büyüme hızının yavaşlayacağını söyledi.2014'te Bucks'ın %50 hissesini Wes Edens ile birlikte 550 milyon dolar değerleme üzerinden satın alan Lasry, 2023'te elindeki hisseleri 3.5 milyar dolarlık değerleme ile satarak %218'lik bir kazanç sağladı.Front Office Sports'un "Portfolio Players" programına konuşan Lasry,dedi.Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine dair belirsizliklerin, satış kararında etkili olduğunu da itiraf eden Lasry,ifadelerini kullandı.Lasry, NBA'in yeni medya hakları dönemine girerken değer artışlarının daha ılımlı olacağını söyledi: