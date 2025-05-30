Milwaukee Bucks'ın eski sahibi Marc Lasry, NBA takımlarının değerlerinin artmaya devam edeceğini ancak büyüme hızının yavaşlayacağını söyledi.
2014'te Bucks'ın %50 hissesini Wes Edens ile birlikte 550 milyon dolar değerleme üzerinden satın alan Lasry, 2023'te elindeki hisseleri 3.5 milyar dolarlık değerleme ile satarak %218'lik bir kazanç sağladı.
Front Office Sports'un "Portfolio Players" programına konuşan Lasry, "Benim gibi 1 dolar koyup 10 yıl sonra 8 dolar kazanmak artık pek mümkün değil," dedi.
Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine dair belirsizliklerin, satış kararında etkili olduğunu da itiraf eden Lasry, "Kazanmayı bilen bir oyuncuya insanlar her zaman daha fazla öder," ifadelerini kullandı.
Lasry, NBA'in yeni medya hakları dönemine girerken değer artışlarının daha ılımlı olacağını söyledi:
"Duracak değil ama artık %20–30'luk artışlar olmayacak. Belki %5, belki %10 artışlar göreceğiz."
2014'te Bucks'ın %50 hissesini Wes Edens ile birlikte 550 milyon dolar değerleme üzerinden satın alan Lasry, 2023'te elindeki hisseleri 3.5 milyar dolarlık değerleme ile satarak %218'lik bir kazanç sağladı.
Front Office Sports'un "Portfolio Players" programına konuşan Lasry, "Benim gibi 1 dolar koyup 10 yıl sonra 8 dolar kazanmak artık pek mümkün değil," dedi.
Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine dair belirsizliklerin, satış kararında etkili olduğunu da itiraf eden Lasry, "Kazanmayı bilen bir oyuncuya insanlar her zaman daha fazla öder," ifadelerini kullandı.
Lasry, NBA'in yeni medya hakları dönemine girerken değer artışlarının daha ılımlı olacağını söyledi:
"Duracak değil ama artık %20–30'luk artışlar olmayacak. Belki %5, belki %10 artışlar göreceğiz."
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