Bucaspor 1928'da büyük sevinç var

Tuna Üzümcü yönetimindeki ilk maçında Erbaaspor'u 3-2 mağlup eden Bucaspor 1928, 5 maç sonra galibiyetle tanıştı ve Play-Off yarışına tutundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'da büyük sevinç var
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20 Ocak 2025 15:21

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, evinde Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı.

Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler kritik galibiyetle 5 maç sonra kazanmasını bildi. Takımın yıldızı Yasin Öztekin'in golüyle sonuca giden Bucaspor 1928, 27 puana yükselip Play-Off hattını 5 puan geriden takibini sürdürdü. İlk maçında galibiyet yaşayan Tuna Üzümcü, 90 dakika bitiminde 3 puan sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Üzümcü, "80'inci dakikaya kadar 2-1 yeniktik. Ancak oyuncularımız inançlarını hiç kaybetmedi. Maç bitene kadar mücadelemizi ortaya koyduk. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi. 

Bucaspor 1928 bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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