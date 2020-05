Broussard: "Dennis Rodman, tüm zamanların en iyi rol oyuncusudur"

Spor analisti Chris Broussard, eski Detroit Pistons ve Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman'ı "tüm zamanların en büyük rol oyuncusu" olarak taçlandırdı.



Broussard, Rodman'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, söz konusu iki ekibin NBA'in zirvesine ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.



Broussard, "You Kids Don't Know" (Siz Çocuklar Bilmezsiniz) adlı segmentinde Rodman'ı ve kariyeri boyunca elde ettiği tüm başarıları ele aldı. Broussard, saha içinde Rodman'dan daha çok çalışan biri olmadığını anlattı:



"O, tüm zamanların en büyük rol oyuncusudur. Muhtemelen tüm zamanların en büyük ribauntçısı ve tüm zamanların en büyük savunmacılarından da biri. Size söyleyeyim. Siz çocuklar Dennis Rodman'ın ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsunuz."



"Şimdi ona bakıp, geçmişte yaptıklarını videolarda izliyorsunuz ve piercinglerini, deli renkli saçlarını, maskaraları, ruju, ojeli tırnaklarını ve gelinliği görüp, 'Bu adam basketbol mu oynadı?' diyorsunuz. Evet, Dennis Rodman tam anlamıyla oynadı. Her nesilde, çok fazla sayı atmadan kendisini gerçek anlamda ayrı bir yere koyan bir ya da iki rol oyuncusu görürüz. Bugün Draymond Green ve Andre Iguodala var. Geçmişte Derek Fisher, Robert Horry, Bruce Bowen ya da Bobby Jones vardı, ama tüm zamanların en iyisi ve kimsenin yakın olduğunu bile düşünmediğim, Dennis Rodman da var."



"WILT YA DA RUSSELL BİLE BÖYLE DEĞİLDİ"



Broussard, Rodman'ın ribaund alma konusundaki inatçılığı ve savaşçılığını belirterek, tekniğini çalışmış olması ve ustalaşmasından ötürü de bir "ribaund dehası" olduğunu söyledi.



"Sadece 2.01m olmasına rağmen, Rodman NBA'de 1991'den 1998'e kadar, rekor olan 7 sene ribaund kralı olmuştu. Wilt Chamberlain veya Bill Russell bile, Dennis Rodman gibi bu alanda dominant değillerdi."



Broussard daha sonra Rodman'ın dominasyonundan, dört sezonda en az dört ribaund farkla ribaund kralı olmasından ve bunun sadece Wilt Chamberlain, Bill Russell ve Moses Malone tarafından yapıldığından bahsetti. Ancak, bu oyuncuların hiçbiri bunu iki seferden fazla yapmamıştı.



Dahası, Rodman'ın Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning, Patrick Ewing, David Robinson, Charles Barkley ve Karl Malone gibi oyuncuların oynadığı bir dönemde, bu alanda o kadar iyi olduğunu da ekledi.