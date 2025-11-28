Bright Osayi-Samuel'e forma çağrısı!

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, Fenerbahçe'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'den İngiliz ekibine transfer olduktan sonra yeni takımındaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı.
Takımın Teknik Direktörü Chris Davies, Osayi-Samuel'e ilk 11'deki yerini alması konusunda çağrıda bulundu.
"GÖSTERME FIRSATI VAR"
Davies, "Bright Osayi-Samuel, bizim için çok önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. İyi bir başlangıç yaptı ancak sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kaldı. Tomoki Iwata, iki sağ bek de sakatlandığı için o bölgeye geçti ve o dönemde ligin en iyi sağ beklerinden biri oldu, olağanüstü performans ortaya koydu. Bright Osayi-Samuel'in sahaya çıkıp neler yapabileceğini gösterme fırsatı var çünkü o, uluslararası bir futbolcu. Gerçekten iyi bir seviyede oynadı ve iyi çalışıyor." diye konuştu.
BIRMINGHAM PERFORMANSI
Birmingham forması altında şu ana kadar 13 maçta süre bulan Bright Osayi-Samuel, skora katkı sağlayamadı. 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde son olarak ekim ayında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.
