Brezilya'da tarihi teknik direktör kararı!

Brezilya Futbol Federasyonu, 1 takımın bir sezon içerisinde yalnızca 2 teknik adamla, 1 teknik adamın ise bir sezon içerisinde yalnızca 2 takımda çalışabileceği yönünde karar aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Brezilya'da tarihi teknik direktör kararı!
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25 Mart 2021 13:08
Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörler ile ilgili tarihi bir karar aldı.

Bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içeriisnde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek.

Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'nın sunduğu bu teklif 11 kabul oyuna karşılık 9 ret oyuyla geçti.



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