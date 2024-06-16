Icardi: 'Kampa hazır geleceğim'

Galatasaray'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle zorluk yaşasa da gol kralı olan Mauro Icardi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor. Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi.
Icardi, "Dinlenmek sakatlığıma iyi geldi. Kampa hazır bir şekilde gelip, yeni sezona fit girmek istiyorum" dedi.
Galatasaray'da iki sezonda 73 maçta sahaya çıkan Icardi, 55 gol attı ve 20 asist yaptı.
Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor. Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi.
Icardi, "Dinlenmek sakatlığıma iyi geldi. Kampa hazır bir şekilde gelip, yeni sezona fit girmek istiyorum" dedi.
Galatasaray'da iki sezonda 73 maçta sahaya çıkan Icardi, 55 gol attı ve 20 asist yaptı.
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