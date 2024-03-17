Brahim Diaz: 'Vinicius inanılmaz'

Real Madridd forması giyen Brahim Diaz, takım arkadaşı Vinicius Junior için övgü dolu sözler sarf etti.



Brahim Diaz, Brezilyalı yıldız için, "Eşsiz şeyler yapıyor, yaptığı şeyler inanılmaz. Onun takımınızda olması size büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Son olarak Osasuna karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşayan Vinicius Junior, bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 18 gol attı ve 8 asist yaptı.





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