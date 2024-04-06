Braga'ya kendi evinde büyük hezimet!

Portekiz Premier Lig 28. hafta maçında Braga, sahasında Arouca'ya 3-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Braga'ya kendi evinde büyük hezimet!
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06 Nisan 2024 21:57
Son güncelleme 06 Nisan 2024 22:21
Portekiz Premier Lig 28. hafta maçında Braga ile Arouca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Arouca 3-0 kazandı. 

Aoruca'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Serdar Saatçı (K.K), ve 34 ve 90. dakikada Rafael Mujica kaydetti. 

Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Braga, 6 maç sonra kaybederek 56 puanda kaldı. Arouca ise bu galibiyetle 40 puana ulaştı. 

Ligin bir sonraki maçında Braga, Estoril deplasmanına gidecek. Arouca, sahasında Boavista'yı ağırlayacak.

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