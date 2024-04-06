Portekiz Premier Lig 28. hafta maçında Braga ile Arouca karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Arouca 3-0 kazandı.
Aoruca'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Serdar Saatçı (K.K), ve 34 ve 90. dakikada Rafael Mujica kaydetti.
Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Braga, 6 maç sonra kaybederek 56 puanda kaldı. Arouca ise bu galibiyetle 40 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maçında Braga, Estoril deplasmanına gidecek. Arouca, sahasında Boavista'yı ağırlayacak.
Aoruca'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Serdar Saatçı (K.K), ve 34 ve 90. dakikada Rafael Mujica kaydetti.
Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Braga, 6 maç sonra kaybederek 56 puanda kaldı. Arouca ise bu galibiyetle 40 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maçında Braga, Estoril deplasmanına gidecek. Arouca, sahasında Boavista'yı ağırlayacak.
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