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Braga'da Carvahal dönemi sona erdi

Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Teknik Direktör Carlos Carvahal'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

calendar 19 Mayıs 2025 19:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Braga'da Carvahal dönemi sona erdi
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Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Carlos Carvalhal'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Braga'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Carvahal'a zorlu zamanlarından bu görevi kabul ettiği için teşekkür edildi.

Açıklamada, kulübün en fazla galibiyet alan teknik direktörü olduğuna vurgu yapılırken, 2020/21 sezonunda kazandığı Portekiz Kupası ile adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdığı belirtildi. Deneyimli teknik adam, takımı başında 162 maçta 92 galibiyet elde etti.

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