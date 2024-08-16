Bradley Locko'dan kötü haber!

Brest forması giyen 22 yaşındaki sol bek Bradley Locko'nun aşil tendonu koptu. Uzun süre sahalardan uzak kalacak.

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Bradley Locko'dan kötü haber!
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16 Ağustos 2024 17:40
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan genç sol bekten kötü haber geldi.

Brest forması giyen 22 yaşındaki sol bek Bradley Locko'nun aşil tendonu koptu.

Kısa süre içinde ameliyat olacak olan genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Oyuncu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Tottenham ve Nottingham ilgileniyordu.

Fransız ekibi Brest'te 42 maça çıkan Locko, 3 asistlik performans sergiledi.

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