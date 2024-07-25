Bordeaux'ta futbolcular serbest kaldı!

Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülemn Bordeaux'ta sular durulmuyor.
Borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux, 1937'de elde ettiği profesyonel kulüp statüsünü yitirdi.
Kulüpte küme düşme kararı sonrası tüm oyuncular serbest kaldı.
Satılması da gündemde olan Bordeaux, masraflar nedeniyle antrenman merkezini de kapatma kararı aldı.
Borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux, 1937'de elde ettiği profesyonel kulüp statüsünü yitirdi.
Kulüpte küme düşme kararı sonrası tüm oyuncular serbest kaldı.
Satılması da gündemde olan Bordeaux, masraflar nedeniyle antrenman merkezini de kapatma kararı aldı.
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