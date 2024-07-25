Bordeaux'ta futbolcular serbest kaldı!

Fransa'da borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux, profesyonel kulüp statüsünü yitirdi. Fransız temsilcisindeki tüm oyuncular serbest kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bordeaux'ta futbolcular serbest kaldı!
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25 Temmuz 2024 19:00
Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülemn Bordeaux'ta sular durulmuyor.

Borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux, 1937'de elde ettiği profesyonel kulüp statüsünü yitirdi.

Kulüpte küme düşme kararı sonrası tüm oyuncular serbest kaldı.

Satılması da gündemde olan Bordeaux, masraflar nedeniyle antrenman merkezini de kapatma kararı aldı.

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