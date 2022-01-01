Booker'dan, NBA'in MVP oylama sistemine eleştiri!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, NBA'in normal sezon MVP'si oylaması sistemine dair yaklaşımını üstü kapalı olarak eleştirdi.



Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, kısa süre önce Booker'ın derece bazında lig lideri olan Suns'ın en skorer oyuncusu olduğu için, MVP tartışmalarında yer alabilecek kriterlere uyduğunu açıklamıştı.



Thomas'ın övgüsüne yanıt veren Booker kendisine teşekkür ederken, "kriterlerin, oyuncunun ismine göre değiştiğini" söyledi:



"Teşekkürler I.T. Ancak 'kriter' oyuncuların ismine göre değişiyor..."



Şu anda sezonda 25.9 sayı, 5.1 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarına sahip olan Booker, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %37.6 isabetle oynuyor.



