Boluspor, Ümraniye deplasmanında galip

Trendyol 1'inci Lig'de 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor, Ümraniye deplasmanında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 17:57
Trendyol 1'inci Lig'de 13. haftasında Ümraniyespor, Boluspor'u konuk etti.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçı Boluspor 2-1 kazandı.

Boluspor'un gollerini 52. dakikada Adel Bettaieb ve 73. dakikada Bevic Moussiti-Oko kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Serkan Göksu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Boluspor 16 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 12 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Boluspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery