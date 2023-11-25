Trendyol 1'inci Lig'de 13. haftasında Ümraniyespor, Boluspor'u konuk etti.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçı Boluspor 2-1 kazandı.



Boluspor'un gollerini 52. dakikada Adel Bettaieb ve 73. dakikada Bevic Moussiti-Oko kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Serkan Göksu'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Boluspor 16 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 12 puanda kaldı.



Gelecek hafta Boluspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.





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