02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Bolu'nun gururu Berkay, karateyle engel tanımıyor

Down sendromlu sporcu Berkay Sarıarslan, Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandırdığı karate kariyerinde yeni hedeflere ilerliyor.

calendar 02 Aralık 2025 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bolu'nun gururu Berkay, karateyle engel tanımıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, hayatına artı değer kattığı karatede yeni başarılar kovalıyor.
 
Ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzme sporuyla tanışan 19 yaşındaki Berkay, yurt içinde birçok yarışmaya katıldıktan sonra 2019 yılında ise karateyle tanıştı.
 
Katıldığı Türkiye şampiyonluklarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden Berkay, yeni başarılar elde etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
 
Gelecek yıl düzenlenecek Para Karate Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Berkay, antrenör Faruk Karaman gözetiminde haftada 4 gün antrenman yapıyor.
 
"KARATEYİ ÇOK SEVİYORUM"
 
Berkay Sarıarslan, AA muhabirine, karateyi çok sevdiğini söyledi.
 
Antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini belirten Berkay, "Haftada dört gün antrenman yapıyorum. Karate Türkiye Şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum." dedi.
 
Antrenör Faruk Karaman da Berkay ile yollarının 6 yıl önce kesiştiğini dile getirdi.
 
Karaman, Berkay'ın azmiyle ve başarısıyla Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında bulunduğunu belirterek, "2026 yılında ise Para Karate Türkiye Şampiyonası yapılacak. Tarihi netleşmedi ancak biz şampiyonaya sonuna kadar hazırız. Berkay, yurt dışındaki şampiyonalara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyor." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.