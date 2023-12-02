Bodrum, Şanlıurfa'dan 3 puanla döndü

Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Bodrum FK, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum, Şanlıurfa'dan 3 puanla döndü
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02 Aralık 2023 20:57
Son güncelleme 02 Aralık 2023 21:01
Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bodrum FK 2-0 kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ali Aytemur ile 33. dakikada Ondrej Celutska kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 24'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Şanlıurfaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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