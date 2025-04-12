Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.



Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor 40, Bodrum FK 34 puana yükseldi.



Antalyaspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bodrum FK, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında, ceza sahasına yapılan ortada Puscas'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



4. dakikadaki Bodrum FK atağında, ceza sahası önünden Celustka'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'den oyun alanına döndü.



13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kaleci Kenan Piric, Puscas'dan önce topa hakim oldu.



18. dakikadaki Antalyaspor atağında Soner Dikmen'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



39. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson, ceza sahasına orta yaptı. Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.



45+5. dakikadaki Antalyaspor atağında Van de Streek sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Samudio'nun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Van de Streek'in yeniden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Sousa hakim oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında ceza alanında karambol oluştu. Kale önünde Celustka, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.



76. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu Taylan Antalyalı'ya aktardı. Taylan'ın ceza alanı çizgisinden vuruşunda, kaleci Kenan Piric topa hakim oldu.



86. dakikada Bodrum FK sol kanattan serbest vuruş kazandı. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.



Stat: Grey Beton Bodrum



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak



Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Seferi (Dk. 84 Dimitrov), Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi (Dk. 85 Ahmet Aslan), Okita (Dk. 85 Celal Dumanlı), Puscas (Dk. 66 Brazao)



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Amar, Soner Dikmen (Dk. 80 Gaich), Erdal Rakip (Dk. 80 Petrusenko), Larsson, Güray Vural (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Van de Streek, Mert Yılmaz (Dk. 87 Bünyamin Balcı), Samudio



Sarı kartlar: Dk. 19 Erdal Rakip, Dk. 29 Larsson, Dk. 85 Van de Streek (Onvo Antalyaspor), Dk. 47 Celustka (Sipay Bodrum FK)



