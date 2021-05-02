Bizim çocuklar şampiyonluk için atıyor!

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bizim çocuklar şampiyonluk için atıyor!
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01 Mayıs 2021 23:52
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında "bizim çocukların" formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda Nice ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 2-0 kazandı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Sezon boyunca takımı sürükleyen milli oyuncularımız, bir kez daha sahneye çıktı. 13. dakikada "Kral" Burak Yılmaz ilk golü atarken, Mehmet Zeki Çelik 56. dakikada harika bir golle skoru belirledi. Kral Burak Yılmaz, attığı golle bu sezon ligde 13 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Nice'de ise Mvula Lotomba, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan Lille, puanını 76 yaptı ve PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Nice ise 46 puanla 9. sırada kaldı.

Ligue 1'in 36. haftasında Lille deplasmanda Lens ile karşılaşacak, Nice ise evinde Brest'i konuk edecek.

LILLE'İN KALAN MAÇLARI (76 puan)
Lens (D)
St. Etienne
Angers (D)

PSG'NİN KALAN MAÇLARI (75 puan)
Rennes (D)
Reims
Brest (D)



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