Bir haftada 3 farklı menajer Cavani'yi önerdi

İspanyol menajer Erik Alonso adına 3 farklı menajer bir hafta içinde 3 kez Galatasaray'ın kapısını çaldı… Edinson Cavani'yi sarı-kırmızılı kulübe önerdi. 3 Türk menajerin de birbirinden habersiz olarak Uruguaylı oyuncu hakkında Abdürrahim Albayrak'la farklı günlerde konuşarak teklif yapması esprilere neden oldu.Önce Kamuran, sonra Ömer en son olarak da Ozan adında bir menajer Alonso'nun şirketi WBD Capital şirketi adına Albayrak'a ulaştı. Albayrak'a ulaşan 3 farklı teklif arasında ciddi farklar olması dikkat çekti.Bu arada Cavani'nin menajerinin Alonso değil, Walter Guglielmone olduğu ise gelen tekliflerden sonra kulübün ilgili departmanı tarafından Albayrak'a iletildi.