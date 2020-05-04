Bir haftada 3 farklı menajer Cavani'yi önerdi

Radamel Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile de adı anılan Edinson Cavani önerildi.

Haber; Takvim
Bir haftada 3 farklı menajer Cavani'yi önerdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2020 12:01
İspanyol menajer Erik Alonso adına 3 farklı menajer bir hafta içinde 3 kez Galatasaray'ın kapısını çaldı… Edinson Cavani'yi sarı-kırmızılı kulübe önerdi. 3 Türk menajerin de birbirinden habersiz olarak Uruguaylı oyuncu hakkında Abdürrahim Albayrak'la farklı günlerde konuşarak teklif yapması esprilere neden oldu.

Önce Kamuran, sonra Ömer en son olarak da Ozan adında bir menajer Alonso'nun şirketi WBD Capital şirketi adına Albayrak'a ulaştı. Albayrak'a ulaşan 3 farklı teklif arasında ciddi farklar olması dikkat çekti.

Bu arada Cavani'nin menajerinin Alonso değil, Walter Guglielmone olduğu ise gelen tekliflerden sonra kulübün ilgili departmanı tarafından Albayrak'a iletildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için