Bir GM: "Brown'a maksimum kontrat teklif edebilirdik"

İsmi bilinmeyen bir yönetici, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'a, serbest oyuncu dönemine girmiş olsa bir maksimum sözleşme teklif etmiş olabileceklerini itiraf etti.



Celtics, geçtiğimiz Ekim ayında Brown ile 115 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşma onu 2023-24 sezonunun sonuna kadar takımla sözleşme altına almıştı.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi, Celtics'in maksimum anlaşma sunmadan Brown ile imza atmasını, oldukça ucuz fiyata işi halletmek olarak yorumladı ve kendi takımının fırsatı olsaydı, Brown'a maksimum kontrat teklif etmiş olabileceğini belirtti:



"Eğer maaş kapasitesi durumunu ayarlayabilseydik, sınırlı bir serbest oyuncu olarak ona bir maksimum kontrat teklif etme fikrimiz vardı. Her şekilde, Boston bu kontratı karşılamak zorunda kalacaktı. Danny (Ainge) onu maksimum kontrattan aza imzalamak konusunda iyi bir iş çıkardı."



Mevzubahis yönetici, daha sonra Brown'ın neden bu kadar değerli olduğuna inandıklarını açıkladı:



"Bence Brown mükemmel bir 1A adamı. Sizin asıl adamınız olabilir, ama olması gerekmez. Bazı adamların olması lazım ve bir takımda sadece bir tane 1 numara olabilir. Bunu geçen sene Boston'da gördük. Bence bu sayede iş görebiliyorlar. (Jayson) Tatum ve Brown, mükemmel ortaklar."



