NBA'den bir genel menajer, 2024 NBA Draft sınıfının "berbat" olduğunu ve "birçok kişinin işinden olmasına sebep olabileceğini" öne sürdü.



İsmini vermeyen bir genel menajer, önümüzdeki 2024 NBA Draftında 1 numara seçimi için bariz bir aday olmadığını iddia etti.



Basketbol analisti Jeff Goodman, 27 Haziran'da düzenlenecek olan NBA Draftı ile ilgili X'te (Twitter) bazı alıntılar paylaşırken; bu alıntılar arasında bir NBA genel menajerinden draft havuzundaki yetenekler üzerine yaptığı eleştiri de yer aldı.



GM, mevzubahis draft sınıfının, bir oyuncuyu 1. sıradan seçecek herhangi bir takım yetkilisini zamanla işinden edecek kadar kötü olduğunu ileri sürdü:



"Kesinlikle berbat bir draft. Bir takımın yüzü olarak, hatta 1 numaralı seçim olarak öne çıkan hiç kimse yok. Bu draft, 1 numaralı seçimi alan takımın yetkilisini zamanla işinden edecek türden bir draft."



ESPN'in mevcut draft tahmininde, 19 yaşındaki Fransız forvet Zaccharie Risacher ilk sırada yer alıyor. The Ringer, bir başka Fransız oyuncu olan pivot Alex Sarr'ı genel sıralamada en iyi aday olarak tanımlarken, listede sürekli olarak yer bulan bir diğer isim ise UConn guard Stephon Castle olarak dikkat çekiyor.





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