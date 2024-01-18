Binicilikte Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da yapılacak

Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20-21 Ocak tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılacak.
Çevrim içi angajmanın yarın sona ereceği yarışlarda, yarın başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20-21 Ocak tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılacak.
Çevrim içi angajmanın yarın sona ereceği yarışlarda, yarın başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.