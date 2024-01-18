Binicilikte Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da yapılacak

Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Binicilikte Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da yapılacak
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18 Ocak 2024 14:52
Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20-21 Ocak tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nde yapılacak.

Çevrim içi angajmanın yarın sona ereceği yarışlarda, yarın başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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