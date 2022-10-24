Binicilikte Cumhuriyet Kupası Yarışmaları, İzmir'de yapılacak

Binicilikte 37. Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, İzmir'de gerçekleştirilecek.



Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28-30 Ekim tarihlerinde İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübünde düzenlenecek yarışmalarda biniciler, 105 ve 145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşmaya çalışacak.



Üç gün sürecek organizasyonda, sponsor yarışmaları dahil olmak üzere 5 kategoride toplam 10 müsabaka düzenlenecek.



Etkinliğe ismini veren Cumhuriyet Kupası yarışı ise 29 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te yapılacak. Halka açık düzenlenen organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.



Adana Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde geçen yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, "Carefull" isimli atıyla Hüseyin Çakmak kazanmıştı.





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