Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Caltra Cool Quest" isimli atıyla Mert Kırık kazandı.



Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dereceye giren biniciler belli oldu.



Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışmada biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.



Tek kategoride yapılan yarışmada sporcular, özellikle 11. engelde zorlandı. Parkuru hatasız tamamlayan üç binici baraja kalmayı başardı.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birinciliği, "Caltra Cool Quest" isimli atıyla Mert Kırık elde etti. Barkın Aydın "Aurore Du Noyer" adlı atıyla ikinci sırayı alırken, "Merryment Jjs" isimli atıyla mücadele eden Ramazan Akçatepe ise üçüncü oldu.



Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Geçen hafta sonu düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı Kupası ve TBMM Kupası yarışmalarını, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazanmıştı.



