Bilyoner'de Real Madrid - Girona maçını canlı izle, canlı oyna!

Real Madrid ile Girona'nın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Real Madrid - Girona maçını canlı izle, canlı oyna!
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10 Şubat 2024 00:01
İspanya LaLiga'nın 24. haftasında lider Real Madrid ile ikinci sıradaki Girona karşı karşıya gelecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve maçı Juan Martinez Munuera yönetecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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LaLiga'da geride kalan 22 haftada 18 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, 58 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Michel'in yönetimindeki Girona ise 23 maçta 17 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 56 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.



Girona: Gazzaniga, Couto, Martinez, Eric Garcia, Gutierrez, Tsygankov, Ivan Martin, Aleix Garcia, Savio, Pablo Torre, Portu.

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