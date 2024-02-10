Bilyoner'de Real Madrid - Girona maçını canlı izle, canlı oyna!

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında lider Real Madrid ile ikinci sıradaki Girona karşı karşıya gelecek.Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve maçı Juan Martinez Munuera yönetecek.Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyicanlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!LaLiga'da geride kalan 22 haftada 18 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, 58 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.Michel'in yönetimindeki Girona ise 23 maçta 17 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 56 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı.Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.Gazzaniga, Couto, Martinez, Eric Garcia, Gutierrez, Tsygankov, Ivan Martin, Aleix Garcia, Savio, Pablo Torre, Portu.