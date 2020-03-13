Bilyoner.com ile maç önü: Kasımpaşa - Göztepe

Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Kasımpaşa'nın evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının 9'unda 2.5 gol barajı aşıldı.
* Kasımpaşa, Göztepe'ye karşı oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı.
* Kasımpaşa, Göztepe ile oynadığı son 7 maçın 6'sında en az 2 gol attı.
* Kasımpaşa ile Göztepe'nin İstanbul'da oynadığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi; Aytaç, Tirpan; Ndongala, Hajradinovic, Thiam; Koita.
Göztepe: Beto; Schwechlen, Titi, Reis, Gassama; Borges, Castro; Tripic, Napoleoni, Halil; Jerome.
EKSİKLER, CEZALILAR
Kasımpaşa: David Pavelka, Loret Sadiku, Fatih Öztürk.
Göztepe: Alpaslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler.
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: Seyircisiz oynanacak bu mücadelede öncei Kasımpaşa, daha formda gözüken taraf. Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek ivme yakaladı. Son 3 maçta 7 puan alan ve kümede kalma yolunda önemli adımlar Kasımpaşa'nın rakibi ise son haftalarda form grafiği aşağı seyreden Göztepe olacak. Başakşehir'e karşı 3-0 mağlup olan Göztepe, savunma hattının yetersizliğiyle karşılaşmıştı. Son 2 maçta hem gol atamayan ve dolayısıyla puan da alamayan Göztepe için bu maç kritik bir eşik olacak. Her iki takımın da ofansif oynadığı ve goller bulduğu bir maç bekliyorum.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Kasımpaşa'nın evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının 9'unda 2.5 gol barajı aşıldı.
* Kasımpaşa, Göztepe'ye karşı oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı.
* Kasımpaşa, Göztepe ile oynadığı son 7 maçın 6'sında en az 2 gol attı.
* Kasımpaşa ile Göztepe'nin İstanbul'da oynadığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi; Aytaç, Tirpan; Ndongala, Hajradinovic, Thiam; Koita.
Göztepe: Beto; Schwechlen, Titi, Reis, Gassama; Borges, Castro; Tripic, Napoleoni, Halil; Jerome.
EKSİKLER, CEZALILAR
Kasımpaşa: David Pavelka, Loret Sadiku, Fatih Öztürk.
Göztepe: Alpaslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler.
MAÇIN İDDAA YORUMU
HAKAN CELEP: Seyircisiz oynanacak bu mücadelede öncei Kasımpaşa, daha formda gözüken taraf. Kasımpaşa, Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek ivme yakaladı. Son 3 maçta 7 puan alan ve kümede kalma yolunda önemli adımlar Kasımpaşa'nın rakibi ise son haftalarda form grafiği aşağı seyreden Göztepe olacak. Başakşehir'e karşı 3-0 mağlup olan Göztepe, savunma hattının yetersizliğiyle karşılaşmıştı. Son 2 maçta hem gol atamayan ve dolayısıyla puan da alamayan Göztepe için bu maç kritik bir eşik olacak. Her iki takımın da ofansif oynadığı ve goller bulduğu bir maç bekliyorum.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın