Billups: "Yeniden yapılanmıyoruz, revize oluyoruz"

Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups, Blazers'ın "yeniden yapılanmadan" ziyade, "revize" sürecinde olduğunu söyledi.



Trail Blazers ekibinin, CJ McCollum ve diğer bazı oyuncuları takas ettikten sonra yeniden yapılanma aşamasına girdiği iddia edilmiş olsa da, Billups ekibinin farklı bir aşamadan geçtiğini açıkladı:



"Bu kesinlikle bir yeniden yapılanma değil. Revize oluyoruz. Geriye doğru birkaç ufak adım atacağız, gençleri yetiştireceğiz, sonra da serbest oyuncu dönemine ve drafta gireceğiz."



Portland şu anda Batı Konferansı'nda 27 galibiyet ve 44 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor ve play-in turnuvası potasından 2.5 maç geride bulunuyor.



