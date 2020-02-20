Beşiktaş'ta Pedro Rebocho pazarlığı mutlu sonla bitti!

sezon başında Fransa ekibi400 bin euro bedelle kiraladığısözleşmesinde değişikliğe gidildi.vemenajeri ile görüşen siyah - beyazlı yöneticiler, oyuncunun sözleşmesinde bulunan "" opsiyonunu kaldırmak için Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı.Beşiktaş, bu hamleyle birlikte sezon sonunda ödemesi gereken 2.8 milyon euro'dan kurtulmuş oldu.Bu sezon siyah - beyazlı formayla 9 maça çıkan Pedro Rebocho, gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.