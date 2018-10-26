'Adam gibi oynayın'

Pepe yoksa sıkıntı var

Beş eksikle sahaya çıktılar

Son iki sezon Şampiyonlar Ligi'nde harika sonuçlara imzasını atan Beşiktaş, bu sezon ise Avrupa'da yokları oynuyor...Geçen sezon Siyah- Beyazlılar, Devler Ligi arenasında ilk üç maçını da kazanmıştı. Kartal, Porto'yu 3-1 (d), RB Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu da 2-1 (d) yenmişti. O dönem grubunu da namağlup lider olarak tamamlayan ve 14 puan toplayarak rekor kıran Beşiktaş, bu kez Avrupa Ligi'nde kağıt üzerinde daha zayıf takımlara karşı hayal kırıklığı yarattı.Sarpsborg'u 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başlayan temsilcimiz, sonrasında Malmö'ye deplasmanda kötü bir oyunla 2-0 yenildi. Genk karşısında ayağa kalkması ümit edilen ve maça favori çıkan Kartal, yine beklentilerin altında kaldı.Bundan önceki iki yıl içerisinde bambaşka hava yakalayan Şenol Güneş'in öğrencilerine (Sadece Gökhan Gönül ve Medel'i alkışladılar.) perşembe günü ise tepki vardı.Takımıyla coşan Beşiktaş taraftarı, bu kez hem oyuncuları yuhaladı hem de yönetime tepki gösterdi. Oyunculara, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyen tribünler, "Yönetim bu takım senin eserin" ve "Fikret Orman gol" tezahüratı da yaptı. Özellikle maç boyunca ıslıklar Vodafone Park'ta eksik olmazken, Güneş'e ise tam destek vardı.Beşiktaş, Pepe'nin yokluğunda savunmada çaresiz...Portekizli yıldız, sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Göztepe karşılaşmasında ve perşembe günü oynanan Genk maçında forma giyemedi. Kara Kartal, 35 yaşındaki oyuncunun görev yapmadığı 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah- Beyazlılar, 2 kritik maçta kalesinde tam 6 gol gördü. Öte yandan Pepe, savunma oyuncusu olmasına rağmen bu sezon çıktığı 14 maçta 5 kez ağları sarsmış ve Beşiktaş'a büyük katkı sağlamıştı.Siyah-Beyazlılar perşembe akşamı sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosundan oldukça uzak bir 11'le sahaya çıktı. 5 yıldızından yoksun olan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu oluşturmakta bir hayli zorlandı. Sakatlıkları bulunan Adriano, Pepe, Ryan Babel, Adem Ljajic ve UEFA kadrosunda yer almayan Atiba dün akşam oynanan önemli maçta görev yapamadı. Güneş, bu isimlerin yerine Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan ve Lens'e formayı verdi.