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Beşiktaş'ta Caner Erkin'e son uyarı!

Bayern Münih maçında oyundan çıkarken Şenol Güneş'e tepki gösteren Caner Erkin'e uyarı yapıldı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Caner Erkin'e son uyarı!
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22 Şubat 2018 06:19
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih, özellikle Robben oyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın solunu koridora çevirdi.

Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen Caner, oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti.

Caner'in Güneş'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi.



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