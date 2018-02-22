Beşiktaş'ta Caner Erkin'e son uyarı!

İLGİLİ VİDEO

oynanan maçta, özellikleoyuna dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın solunu koridora çevirdi.Bu bölgede etkisiz bir performans sergileyen Caner, oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.Bu sezon hakeme hakaret ve çirkin hareketinden dolayı 6 maç ceza alan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti.Caner'in Güneş'e tepkisi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyu son kez uyarma kararı aldığı, agresif tavırlarına son vermemesi halinde ağır bir şekilde cezalandırılacağı öğrenildi.