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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha mı? Teklif yaptılar...

Brezilya'nın ünlü Santos kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adriano için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha mı? Teklif yaptılar...
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14 Ocak 2019 20:57
Brezilya'nın ünlü kulübü Santos'un Beşiktaş ile Adriano için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Globo Esporte'nin Santos yöneticilerinden doğrulattığı habere göre; Santos, 34 yaşındaki sol bek için Beşiktaş'a teklifini sundu ve beklemeye geçti. Adriano'nun da bu transfer için çok istekli olması nedeniyle transferin kısa süre içerisinde bitebileceğinin altı çizildi.

Santos'un Adriano'nun kontratı sezon sonunda biteceği için mütevazı bir teklif sunduğu bilgisi de verildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın da oyuncuyu tutmak yönünde bir isteği olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 GOL, 9 ASİST

Kariyerine Coritiba'da başlayan Adriano, Ocak 2005'te 2.1 milyon Euro bonservisle Sevilla'ya transfer olmuştu. 4.5 sezon sonra Barcelona, 9.5 milyon Euro'ya Adriano'yu aldı. Beşiktaş ise Temmuz 2016'da Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattı.

Adriano, Beşiktaş formasıyla çıktığı 100 maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı.

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