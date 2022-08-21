Beşiktaşlı eski isim, Como yolunda

Alman kaleci Loris Karius'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Beşiktaş 'ın eski kalecilerinden Karius, 29 yaşında kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınının haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor.
2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı.
İtalyan basınının haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor.
2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı.
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