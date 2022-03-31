Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu'nun yeni görevi!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun Romanya'da Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildiği açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı eski futbolcu Daniel Pancu'nun yeni görevi!
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31 Mart 2022 11:57
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, ülkesi Romanya'da Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildi.

Futbolculuk döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Daniel Pancu'nun sürdürdüğü teknik görevleri adına yeni durağı belli oldu. Rumen oyuncu, ülkesi ekiplerinden Voluntari'nin futbol akademisinin başına geçti.

Futbolculuk dönemi sonrası Rapid Bükreş'te iki sezon teknik direktörlük yapan Pancu, Ağustos 2020 ile Ocak 2021 arasında Politehnica Iasi'de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. Şimdi ise Pancu, Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevini üstlenecek.

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