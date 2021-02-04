Beşiktaş'ın kapısından döndü, mesajı verdi

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine katmak istemiş, ancak işi ağırdan alınca transferi gerçekleştiren taraf 1 milyon TL bonservis bedeli ödeyen Antalyaspor olmuştu.



19 yaşındaki Gökdeniz, bu sezon Beşiktaş'a karşı ikinci maçında da golü buldu. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 biten maçın 85. dakikasında Antalyaspor'a beraberliği getiren isim olan Gökdeniz, dün akşam da fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydeden genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 kez ağları havalandırmıştı.



Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmanın ardından konuştu.



Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Beşiktaş'a karşı, büyük takımlarla oynarken farklı şekilde motivasyonumuz oluyor. Organizasyonlu güzel bir gol attık. Yine Vodafone Park'ta da atmıştım, çok mutluyum. Kazansaydık daha mutlu olurduk ama nasip değilmiş. 7 maçtır yenilmiyoruz, bu iyi bir şey ama sonradan yediğimiz gol ve hakem hatalarına çok üzülüyoruz." dedi.



