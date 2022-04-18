Beşiktaş, Tülin Kuyucak'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 19 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Tülin Kuyucak ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Tülin Kuyucak'ı kadrosuna kattı
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18 Nisan 2022 18:12
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, gelecek sezondan geçerli olmak üzere Hollanda ekibi FC Eindhoven'dan Tülin Kuyucak ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularından 18 yaşındaki Tülin Kuyucak'ı kadrosuna dahil etti.

Tülin Kuyucak, Hollanda'nın Eindhoven kentinde Beşiktaş Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan ile bir araya gelerek kendisini gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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