Beşiktaş tek sayıyla kaybetti

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde KGHM BC Polkowice'ye 58-57 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş tek sayıyla kaybetti
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20 Eylül 2023 23:17
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alin Faur (Romanya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 8, Krivacevic 12, Lazic 5, Ceyda Conker, Nogic 21, Kübra Sevindik 3, Şevval Kaplan 2, Elif Ülkü

KGHM BC Polkowice: Baric 14, Friskovec 8, Gajda 1, Gertchen 12, Stankovic 15, Collier 2, Fraser 6, Kosla, Kulinska

1 periyot: 24-11

Devre: 35-29

3 periyot: 38-41

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