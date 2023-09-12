Beşiktaş taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak maça siyah beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak
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12 Eylül 2023 12:45
Son güncelleme 12 Eylül 2023 12:51
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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