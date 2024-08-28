Beşiktaş taraftarından Immobile'ye sürpriz

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak.
İsviçre temsilcisi Lugano'yu TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
Tribünleri ve zemininde yenilikler yapılan TÜPRAŞ Stadyumu'nu doldurması beklenen Beşiktaş taraftarı, bu önemli maça özel olarak hazırlanıyor.
IMMOBILE'YE SÜRPRİZ
Beşiktaş taraftarı, attığı gollerle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan İtalyan yıldız Ciro Immobile için özel bbir pankart hazırladı.
Immobile için hazırlanan "Beşiktaş'a hoş geldin Immobile" pankartı, Lugano maçında görücüye çıkmak üzere tribünlerdeki yerini aldı.
İsviçre temsilcisi Lugano'yu TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, mücadeleyi kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
Tribünleri ve zemininde yenilikler yapılan TÜPRAŞ Stadyumu'nu doldurması beklenen Beşiktaş taraftarı, bu önemli maça özel olarak hazırlanıyor.
IMMOBILE'YE SÜRPRİZ
Beşiktaş taraftarı, attığı gollerle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan İtalyan yıldız Ciro Immobile için özel bbir pankart hazırladı.
Immobile için hazırlanan "Beşiktaş'a hoş geldin Immobile" pankartı, Lugano maçında görücüye çıkmak üzere tribünlerdeki yerini aldı.
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