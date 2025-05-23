Beşiktaş taraftarından Cristiano Ronaldo pankartı!

üpraş Stadyumu

Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım." ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Adalı ayrıca, "Bizim stratejimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor." diyerek Ronaldo'nun maaşına dikkat çekti.