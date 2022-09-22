N'KOUDOU İÇİN SATIŞ PLANI

BONSERVİSİN YARISI TOTTENHAM'A GİDECEK

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılacağı gündeme gelen Kevin N'Koudou performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takım forması giymesi beklenen N'Koudou'nun başarılı olması ve daha sonra satılması hesaplanıyor.Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Tottenham'a yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için 4.5 milyon euro ödediğinden, olası bir satışta rakamın yarısını İngiliz ekibine ödeyecek.Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 477 dakika süre aldı ve 4 gol attı. Siyah-beyazlı takımda N'Koudou geçen sezon 17 maçta 4 gol atmıştı. Futbolcu, geçen sezonki performansına ilk 7 haftada ulaşma başarısı gösterdi.