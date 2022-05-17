Beşiktaş'tan Sörloth için iki farklı teklif!

Gelecek sezon Michy Batshuayi ile yola devam etmek istemeyen Beşiktaş'tan golcü için flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ismi uzun süredir transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için iki farklı teklif yaptı.



İKİ FARKLI TEKLİF!



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Norveçli golcünün bonservisini elinden bulunduran RB Leipzig'e sonraki satıştan yüzde 50 pay ve 4 milyon euro bonservis ile, toplam bonservis 6 milyon euro olmak üzere iki farklı teklifte bulundu.



Beşiktaş, golcü futbolcuya ise 3 yıllık sözleşme ve senelik 2.5 milyon euro'luk bir maaş alacağı bir kontrat önerdi.



Sörloth'un adı ülkemizden Beşiktaş dışında Fenerbahçe ile de anılıyor.



REAL SOCIEDAD'DA 8 GOL ATTI



Bu sezon RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanyol ekibinde çıktığı 43 maçta 8 gol attı.



TÜRKİYE'DE KRALLIK YAŞADI



2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli futbolcu, ligde attığı 24 golle, gol kralı olmuştu.



