Beşiktaş'tan Sörloth için iki farklı teklif!

Kadrosuna gelecek sezon yeni bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, RB Leipzig'ten Alexander Sörloth için iki farklı teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Sörloth için iki farklı teklif!
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17 Mayıs 2022 17:13
Gelecek sezon Michy Batshuayi ile yola devam etmek istemeyen Beşiktaş'tan golcü için flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ismi uzun süredir transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için iki farklı teklif yaptı.

İKİ FARKLI TEKLİF!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Norveçli golcünün bonservisini elinden bulunduran RB Leipzig'e sonraki satıştan yüzde 50 pay ve 4 milyon euro bonservis ile, toplam bonservis 6 milyon euro olmak üzere iki farklı teklifte bulundu.

Beşiktaş, golcü futbolcuya ise 3 yıllık sözleşme ve senelik 2.5 milyon euro'luk bir maaş alacağı bir kontrat önerdi.

Sörloth'un adı ülkemizden Beşiktaş dışında Fenerbahçe ile de anılıyor.

REAL SOCIEDAD'DA 8 GOL ATTI

Bu sezon RB Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, İspanyol ekibinde çıktığı 43 maçta 8 gol attı.

TÜRKİYE'DE KRALLIK YAŞADI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli futbolcu, ligde attığı 24 golle, gol kralı olmuştu. 

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